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جدة - عمرو شويل موعد نهائي كأس مصر 2020، تلقي النادي الأهلي خطابا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يفيد بنقل المباراة النهائية في كأس مصر، المقرر إقامتها الساعة الثامنة مساء السبت المقبل بين الأهلي وطلائع الجيش إلى استاد الجيش ببرج العرب.

موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في نهائي كأس مصر 2020





موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في نهائي كأس مصر 2020

موعد نهائي كأس مصر 2020 وتأهل الأهلي إلى المباراة النهائية بعد فوزه أمس الاول الثلاثاء على الاتحاد السكندري، في نصف النهائي بهدفين مقابل هدف، سجلهما محمد مجدي أفشة وحمدي فتحي، بينما تأهل طلائع الجيش بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 3/1.