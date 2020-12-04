شكرا لقرائتكم حقيقة انتقال طارق حامد الى الدوري الإماراتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى مشجع مصري عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة رحيل طارق حامد لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك للدوري الاماراتي.

وتوجه طارق حامد الى الامارات لقضاء إجازة لمدة 3 أيام هنا قبل العودة الى القاهرة لبداية الموسم الجديد مع الزمالك ما دفع أحد الركاب معه على الطائرة الى التقاط صورة معه ونشرها معلقاً عليها: "طارق حامد في طريقه للتوقيع بنادي إماراتي"، ما أثار حالة من الذعر لدى جماهير القلعة البيضاء على أفضل لاعب وسط في مصر خلال الفترة الحالية.

ويعد فترة قليلة قام نفس المشجع بنشر فيديو بصحبة طارق حامد اعتذر فيه عن قيامه بنشر شائعة مؤكداً اعتزازه الكامل بطارق حامد كون كل المصريين تعشقه كنجم شهير للمنتخب الوطني الأول.