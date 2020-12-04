شكرا لقرائتكم هاني سعيد يكشف حقيقة توقيع دونجا وأحمد منصور للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف نادي بيراميدز موقفه من رحيل الثنائي أحمد ايمن منصور ونبيل دونجا الى صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بعد تصريحات مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء السابق حصوله على توقيعات اللاعبين للانتقال الى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقال هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز أن لاعبيه مستمرين في الفريق خلال الموسم المقبل ولا يوجد نية حالياً للاستغناء عنهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أضاف هاني سعيد أنه مستحيل أن يضعف فريقه برحيل أي لاعب ولكن هناك البحث عن مصلحة الفريق بشكل كبير حتى يستطيع المنافسة في الموسم المقبل.

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق أسباب عدم استعادة رزاق سيسيه مهاجم الفريق المعار الى الاتحاد السكندري للموسم الرابع على التوالي.

وقال مرتضى منصور في تصريحات خاصة: "كان لدينا 4 لاعبين في الفريق أجانب هم أشرف بن شرقي وفرجاني ساسي ومحمد أوناجم بالإضافة الى الباك الأيمن الجديد حمزة المثلوثي الذي جاء لسد العجز في هذه الجهة".

أضاف مرتضى منصور أن معنى عودة رزاق سيسيه الى الزمالك يصبح حميد أحداد لاعب حر ومن حقه الرحيل عن النادي بدون مقابل مالي خاصة وأن وكيل اللاعب المغربي كان حريص على تأخير عودته لحين حسم قائمة اللاعبين الأجانب في الزمالك للرحيل الرسمي عن القلعة البيضاء وهو ما كان سيكبد خزينة النادي مليون ونصف المليون دولار ما يقرب من 24 مليون جنيه وهو ما دفعنا للحفاظ على حقوق النادي خاصة وان أحداد كان هداف الدوري المغربي الموسم الماضي.

وشدد على أن حل أزمة اللاعبين الأجانب جاء بقرار اعارة رزاق سيسيه للاتحاد السكندري مقابل 4 ملايين جنيه في الموسم الواحد.

تابع رئيس نادي الزمالك السابق تصريحات قائلاً: "أحمد رفعت لاعب الزمالك المنتقل الى صفوف المصري لدينا في مركزه لاعبان بحجم أحمد السيد زيزو وبن شرقي".

تابع مرتضى منصور أن الزمالك بحاجة الى لاعب وسط مدافع مع طارق حامد ومساك مع محمود حمدي الونش ومحمود علاء وأنه ترك لإدارة النادي الحالية 3 عقود موقعة 4 نسخ لعماد نبيل دونجا لاعب بيراميدز، بالإضافة الى عبد الله بكري أحد أفضل المساكين في مصر ورجب بكار والذين وقعوا عقود لمدة 4 مواسم كاملة مطالبا الجميع بتفعيل تلك العقود لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة الحالية.