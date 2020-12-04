شكرا لقرائتكم خالد عيد يراهن على تألق غزل المحلة الموسم المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل راهن خالد عيد المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي غزل المحلة على بقاء فريقه في الدوري المصري الممتاز النسخة بعد المقبلة بعد صعود الفريق الموسم الحالي.

أضاف خالد عيد في تصريحات تلفزيونية أنه يمتلك فريق قوي وخضنا به عدد من المباريات الودية القوية ونستطيع من خلاله انه نعيد زمن غزل المحلة القوي القادر على البقاء بين فرق المقدمة.

وشدد المدير الفني لغزل المحلة: "بالرغم من عدم امتلاكنا للاعبين مشهورين في الدوري المصري لكن إمكانات المجموعة الحالية بمقدورها المنافسة على مركز متقدم في الموسم القادم".

وقال خالد عيد فكرة الهبوط لدوري الدرجة الأولى "المظاليم" غير مطروحة بالمرة وأننا بصدد مفاجأة الجميع بمستوى الفريق في بطولة الدوري الممتاز".

وشدد خالد عيد على أن فكرة التدعيمات القوية في الفرق الأخرى استعداداً للموسم المقبل لن ترهبه وسيعمل على اللعب للفوز في المواجهات التي سيخوضها بالدوري المصري الممتاز.