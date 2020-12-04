شكرا لقرائتكم هاني سعيد: عمرنا ما فكرنا في التعاقد مع فايلر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد هاني سعيد التفاوض المدير الرياضي لنادي بيراميدز عد التفاوض مع المدير الفني السابق للنادي الأهلي خلال الفترة الماضية أو أي من المدربين الذين تولوا المسئولية في الكرة المصرية خلال الفترة الماضية.

ونفى هاني سعيد خلال تصريحات تلفزيونية التفاوض السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي.

وشدد هاني سعيد: "الجميع وضعنا في الشائعات قبل وأثناء وبعد رحيل المدرب لكننا لم نفكر فيه مطلقاً".

أكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز أن ناديه يتمنى التعاقد مع مهاجم مصر الأول خلال فترة الانتقالات الحالية بالرغم من انهاء الفريق لعدد من التعاقدات التي يحتاجها لخوض الموسم الجديد.

أضاف هاني سعيد في تصريحات تلفزيونية: "فكرة التعاقد مع مصطفى محمد بالطبع جيدة لأنه أفضل مهاجم في مصر ويفيد أي فريق ينضم اليه لكن لم يتم التفاوض بشكل رسمي حتى الآن".

وشدد هاني سعيد على أن بيراميدز استطاع ان يتعاقد مع رمضان صبحي عندما علم أن اللاعب متاح انتقاله من ناديه وكذلك أحمد فتحي وشريف إكرامي ونفس الشيء كل اللاعبين المتواجدين في الفريق من الزمالك أو غيره.

وقال هاني سعيد إن البعض اتهم بيراميدز أيضاً عندما رحل كارتيرون عن الزمالك حتى تم اعلان الأمر برحيله الى الدوري السعودي لكننا لا نفكر اطلاقا في التعاقد مع مدربي الأندية.