شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو مصيلحى: انتظروا وصول ناشئى وناشئات السلة إلى المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أشاد عمرو مصيلحي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، ورئيس لجنة المنتخبات، بالأداء الذي قدمه منتخب الناشئين أمام غينيا في مستهل مشواره ببطولة كأس الأمم الأفريقية دون 18 عاما، التي تستضيفها مصر حتى التاسع من الشهر الجاري.وقال مصيلحي إن منتخب الناشئين قدم مباراة كبيرة أمام نظيره الغيني، ونجح في إيقاف مفاتيح لعبه، خاصة وأنه فريق قوي يضم بين صفوفه 4 لاعبين محترفين في فرنسا وإسبانيا على مستوى الكبار ، مضيفا أن منتخب الناشئين استطاع التفوق بالرغم معاناته من الغيابات، لكنه نجح في الفوز باللقاء، واستطاع مهاب ياسر أن يفرض نفسه نجما فوق العادة بتسجيله 39 نقطة في المباراة ، وأكد عمرومصيلحي أن مباراة السنغال ستكون فارقه أمام ناشئين الفراعنة في مشوارهم نحو الفوز باللقب وبلوغ المونديال

وأشار رئيس لجنة المنتخبات، إلى أن منتخب الناشئات لم يظهر بالمستوى المأمول أمام مالي وخسر 64/36، مؤكدا أنه حرص على الاجتماع باللاعبات، وحصل على وعد منهن بالقتال في المباراتين القادمتين، وأنهن تأثرن بتقديم المباراة، في ظل أنه كان من المفترض أن تبدأ مبارياتهن بالبطولة يوم 7 ديسمبر.

وفازمنتخب الناشئين على منتخب غينيا 68/60 في مستهل مشواره بالبطولة، التي يشارك معهما فيها أيضا منتخبي السنغال ومالي ، ويستأنف منتخب الناشئات مبارياته في البطولة في الثالثة عصر السبت أمام السنغال.