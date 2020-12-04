شكرا لقرائتكم خبر عن كاسونجو: الزمالك لم يستشرنى فى اللعب للوحدة والوداد.. وتعرضت ‏للاضطهاد بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكونغولي كاسونجو، مهاجم الزمالك السابق، أن إدارة النادي لم ‏تستشره في مسألة إعارته لصفوف كل من الوحدة السعودي والوداد ‏المغربي.‏وأضاف في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على ‏شاشة قناة الزمالك: "لم أكن أرغب في الاحتراف في الوحدة أو الوداد، ‏ولكني أحترمت رغبة إدارة الزمالك، رغم عدم استشارتها لي".‏

وواصل: "تعرضت للاضطهاد في الوداد المغربي، فإدارته لم تمنحني ‏مستحقاتي المالية وتعاملوا معي بشكل سيئ للغاية".‏

تغيب الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك عن مران الفريق بعدما تم إبلاغه برفع اسمه من قائمة الفريق للموسم الجديد ورحيله رسميًا عن القلعة البيضاء، ومن المقرر أن يقيد الزمالك حميد أحداد أو حمزة المثلوثى بدلاً من اللاعب فى القائمة الجديدة.

أرجع كاسونجو، أسباب عدم ظهوره بشكل ‏مناسب في نهائي القرن أمام الأهلي، لعدم مشاركته في مركزه الأساسي قائلا "أنا مهاجم ألعب في مركز رقم 9، وفوجئت بالدفع بي ‏كجناح أيسر وهذا ليس مركزي ولا أجيد فيه و جلست على دكة البدلاء كثيراً وهذا أثر على مستواي كثيراً، ‏ولم ألمس الكرة في مباراة الأهلي سوى 3 مرات فقط و تعرضت لانتقادات كبيرة بعد مستواي في مباراة الأهلي، ولكن ‏ماذا كانت تنتظر مني الجماهير وأنا أشارك في مركز جديد عليّ وأنا ‏بعيداً عن المشاركة في المباريات". ‏

وأشار الكونغولي كابونجو كاسونجو أن الفارس الأبيض كان أفضل من الأهلي على مدار مباراة ‏نهائي القرن على لقب دوري أبطال أفريقيا قائلا" كنا الأفضل والأخطر والأكثر استحواذاً ولكنه ‏قانوان كرة القدم وعلينا أن نحترمه، فليس الأفضل دائماً يفوز".‏

وتلقى كاسونجو عدة عروض محلية من أندية الدورى العام كان أبرزها من فريق مصر المقاصة وأسوان.