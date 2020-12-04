مصدر لـ"الخليج 365" علي غزال في طريقه إلى الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء علي جوهر:

فسخ اللاعب المصري علي غزال تعاقده مع فريق لاريسا اليوناني بالتراضي لينهي مسيرته الأوروبية وسط عروض مصرية استقبلها في الأيام القليلة الماضية.

وأكد مصدر لـ"الخليج 365" أن أكثر من نادي في الدوري المصري تواصلوا مع على غزال من أجل إقناعه بالانضمام إلى صفوفه.

وحزم غزال حقائبه وبات في طريقه إلى مصر من أجل التوصل لاتفاق مع أحد الأندية التي ترغب في التعاقد معه قبل غلق باب القيد في مصر.

ويُغلق باب القيد في مصر يوم 6 ديسمبر الجاري، ما يعني أن علي غزال ليس أمامه سوى 48 ساعة فقط لإنهاء المفاوضات والتوقيع مع ناديه المصري الجديد.