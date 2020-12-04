أيمن يونس: قادرون على مفاوضة أي لاعب.. وباتشيكو وافق على ضم أمير عادل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال أيمن يونس، رئيس لجنة الكرة في الزمالك، إن المدير الفني لفريقه، باتشيكو مستمر مع النادي وسيؤدي دوره بأعلى مستوى.

وأضاف يونس، خلال تصريحات لفضائية الزمالك،:"قمنا بإعادة تحفيز باتشيكو وهو أمر مُهم وهناك بداية جديدة قادمة وصفحة جديدة ولن يدخل أي لاعب الفريق بدون موافقة رسمية من باتشيكو وتم عرض عليه 7 أو9 لاعبين ومن حقه الاختيار".

وتابع رئيس لجنة الكرة في الزمالك:"نعمل على تعديل عقود بعض اللاعبين مثل مصطفى محمد، زيزو، فتوح، جنش وغيرهم ولابد أن يشعر اللاعبون بالعدل وهذا موجود بالأمانة وللأمانة تسلمت الفريق به كل شيء".

ورد يونس على دخول بعض الأندية في مفاوضات مع لاعبي الزمالك، قائلاً:"قادرون على التفاوض مع أي لاعب، لدينا جماهير ومحبين قادرون على الوقوف معنا، وسنحافظ على اللاعبين، ودورنا هو المحافظة على قوام هذا الفريق، أي شخص سيتجاوز حدوده سنتجاوز حدودنا".

وتطرق يونس في حديثه عن تعديل عقد شيكابالا،قائلاً:"هو ملتزم ويريد الاستمرار ودورنا مساعدته فهو في الزمالك مثل توتي في روما ويجب أن يجد التفدير وسنقدره بما يستحقه"، كما أضاف:"أن باتشيكو هو من وافق على التعاقد مع أمير عادل ولكن لم تُعجبني صورة التعاقد التي انتشرت للتعاقد لأنهم كانوا لازالوا يقرأون العقود وملف التعاقدات بالكامل مع باتشيكو وأشرف قاسم وعبدالحليم علي وسترون مؤتمر تقديم للاعب والصفقات الجديدة بشكل محترم".

وأتم رئيس لجنة الكرة في الزمالك تصريحاته بخصوص أمير عادل بقوله:"أشكر إسماعيل يوسف وأمير مرتضى لأنهما من أعدا صفقة أمير عادل، وباتشيكو أبدى إعجابه بأمير عادل وشخصيته في الملعب وننتظر اندماجه مع الفريق وزملائه".

وتطرق يونس في حديثه عن أهمية وجود رابطة للأندية:"نحتاج لرابطة أندية، مائدة كبيرة تجمع كل المسؤولين عن الكرة، لتتحدث عن صالح الكرة وأخلاقيات الكرة، رابطة الأندية شيء مهم لنضمن العدل والحيادية ولا تشعر الأندية بالظلم".