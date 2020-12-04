أزمة فى الزمالك بسبب ملعب مباريات الموسم الجديد

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين أن مسؤولي نادي الزمالك يواجهون أزمة في الوقت الجاري بسبب ملعب مباريات الفريق في الموسم الجديد. وأكد عمر ربيع ياسين عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار أن النادي حدد ملعب استاد القاهرة لاستضافة مبارياته إلا أن الملعب سيتم اغلاقه خلال الفترة المقبلة لاعمال الصيانة". النادي حدد ملعب استاد القاهرة لاستضافة مبارياته إلا أن الملعب سيتم اغلاقه خلال الفترة المقبلة لاعمال الصيانة". وتابع: "كما أن هناك قرار خاص بملعب بتروسبورت وهو منع اقامة مباريات الاهلي أو الزمالك عليه وبالتالي النادي هيبدأ في التحرك لتحديد ملعب جديد والحصول علي الموافقات الامنية". بتروسبورت وهو منع اقامة مباريات الاهلي أو الزمالك عليه وبالتالي النادي هيبدأ في التحرك لتحديد ملعب جديد والحصول علي الموافقات الامنية". وأتم:"الاقرب للزمالك ملعبين وهم الكلية الحربية أو السكة الحديد والزمالك سيبدأ الموسم الجديد بمواجهة فريق المقاولون العرب في موسم (2020 - 2021)".

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