وكيل جيرالدو يكشف حقيقة فسخ عقد اللاعب مع الأهلي

كشف هشام بن صالح وكيل أعمال جيرالدو دا كوستا لاعب النادي الأهلي، حقيقة ما تردد عن توصل مسؤولي القلعة الحمراء لاتفاق يقتضي بفسخ عقد موكله الأنجولي.

قال هشام بن صالح، وكيل اللاعب جيرالدو دا كوستا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مسئولي القلعة الحمراء لم يتواصلوا معي

نهائيًا.

وأكد هشام بن صالح في مداخلة تليفونية عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "علمت بأن جيرالدو انضم إلى القائمة الأولية للنادي الأهلي والمعلومات التي وصلتلي بأنه مستمر في صفوف الأهلي.

وتابع: "الأهلي لم يتوصل لاتفاق لفسخ عقد جيرالدو كما تردد، وهو بالفعل تلقى عرضًا من البرازيل ولكن لم ينجح الأمر".

يذكر أن النادي الأهلي يسعى لضم سيرينيو مهاجم صن دوانز الجنوف أفريقي في الانتقالات الحالية، ويمتلك الأهلي في صفوفه خماسي أجنبي هم بدر بانون وعلي معلول وأليو ديانج وجونيو أجايي بالإضافة إلى جيرالدو دا كوستا وبات الأخير الأقرب للرحيل في حال إتمام التعاقد مع سيرينيو.