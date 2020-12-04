إصابة حكم مباراة المقاولون العرب وسولار الجيبوتي ومساعده بالكورونا

تعرض الليبي محمد أغا حكم مباراة المقاولون العرب وأرتا سولار الجيبوتي، المقرر لها اليوم الجمعة، ضمن منافسات الدور التهميدي من الكونفدرالية الأفريقية للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

أكدت الفحوصات الطبية التي خضع لها طاقم التحكيم الليبي المكون من، محمد أغا، حكم ساحة، ومساعديه، إبراهيم بوكوز، وعبدالواحد حريويده، ووحيد الجحاوي، إيجابية عينة محمد أغا و عبد الواحد حريويده، وتم عزل الثنائي.

ومن المقرر أن يسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، المهمة للحكم المساعد وحيد الجحاوي، وإبراهيم بوكوز حكم مساعد

له، وسيستعين الكاف بحكمين من مباراة أهلي بنغازي وبطل الصومال "التونسيين"، التي ستكون بالقاهرة والمقرر لها يوم الأحد المقبل، ليكون أحدهم حكم مساعد والآخر حكم رابع.

ستكون المباراة على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، وستنطلق في تمام الساعة الثامنة مساءً، وكانت مباراة الذهاب، انتهت بفوز ذئاب الجبل، بهدف نظيف، بجيبوتي. ووصلت بعثة فريق أرتا سولار يوم الأربعاء الماضي للقاهرة استعدادا لمواجهة

المقاولون العرب، فيما عادت بعثة ذئاب الجبل من جيبوتي صباح يوم الأثنين.

أجرى لاعبو المقاولون العرب، والجهاز الفني والإداري مسحة كورونا يوم الأربعاء، قبل ٤٨ ساعة من مباراة العودة التي ستكون يوم الجمعة المقبلة. أبرم المقاولون العرب، حتى الآن 10 صفقات هم، التونسي وسام النغموشي الذي انتهى عقده مع الترجي، وأحمد داوودا لاعب الزمالك وطلائع الجيش السابق، والتونسي هيثم الجويني، وأحمد عبد العزيز لاعب نادي إنبي، وأحمد شكري لاعب إنبي السابق، بالإضافة لخالد الحسيني مدافع سيراميكا كليوباترا، وأحمد مجدي لاعب الجونة السابق، و كابوريا لاعب الزمالك، وباسم علي لاعب النادي الأهلي وحمدي زكي لاعب الإسماعيلي.