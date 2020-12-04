كاسونجو: كنا الأفضل أمام الأهلي.. وغياب أوباما أثر على الزمالك

أكد الكونغولي كابونجو كاسونجو، المهاجم السابق لفريق الكرة بنادي الزمالك، أن الفارس الأبيض كان أفضل من الأهلي على مدار مباراة نهائي القرن على لقب دوري أبطال أفريقيا.
وأوضح في تصريحات خاصة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" كنا الأفضل والأخطر والأكثر استحواذاً ولكنه قانوانكرة القدم وعلينا أن نحترمه، فليس الأفضل دائماً يفوز".
قال الكونغولي كاسونجو، مهاجم الزمالك السابق، أن غياب يوسف أوباما، صانع ألعاب الفريق أثر سلباً على أداء الفريق الأبيض في نهائي القرن أمام الأهلي.
وأضاف كاسونجو في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" عانينا من غياب صانع اللعب في مركز 10، وتسبب غيابه في مشاركتي كجناح أيسر".
قال كاسونجو، مهاجم الزمالك السابق، أن رحيله عن الزمالك مؤلم حاله حال أي انفصال، مشيراً إلى أنها سنة الحياة.
وأضاف في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:"نعم رحلت عن الزمالك ولكني سأظل مشجعاً للفريق الأبيض".
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