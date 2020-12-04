أرسنال يٌسقط رابيد فيينا برباعية في الدوري الأوروبي

أسقط نادي أرسنال الإنجليزي نظيره رابيد فيينا النمساوي برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس ضمن الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بالدوري الأوروبي.
سجل رباعية أرسنال كل من ألكسندر لاكازيت وبابلو ماريوإدوارد نيكيتاه وإيميل روي في الدقائق 10، 18، 44، 66، فيما سجل كويا كيتاغاوا هدف رابيد فيينا الوحيد في الدقيقة 48.
وبنفس المجموعة تغلب مولده النرويجي على نظيره دوندالكالايرلندي بثلاثية نظيفة.
بهذه النتيجة يحافظ نادي أرسنال على صدارة مجموعته بالدوري الأوروبي برصيد 15 نقطة حيث فاز بجميع مبارياته، فيما يتراجه رابيد فيينا إلى المركز الثالث برصيد 6 نقاط.، فيما يقفز مولده لوصافة المجموعة برصيد 9 نقاط، في حين يتذيل دوندالك الايرلندي ترتيب المجموعة بنقطة واحدة.
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