كاسونجو: تواجدي في الزمالك سبب انضمامي لمنتخب الكونغو

‏أكد كابونجو كاسونجو، مهاجم فريق الكرة السابق بنادي الزمالك، أنه ‏انضم لصفوف منتخب بلاده الكونغولي، من خلال تألقه مع الزمالك.‏

وأوضح خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي عبر شاشة قناة ‏الزمالك:"لعبت في الاتحاد وسجلت أهدافاً كثيرة ولكن لم يطلبني المدير ‏الفني لمنتخب الكونغو، ولكن الأمر اختلف كثيراً في الزمالك فكان هو ‏بوابة انضمامي لمنتخب بلادي".

‏وتابع " الزمالك نادٍ كبير ليس على مستوى مصر

فحسب، بل في القارة ‏الأفريقية".‏

وأعرب كاسونجو أنه ‏كان يشعر بالارتياح في ولاية السويسري جروس، المدير الفني الأسبق ‏للفريق كذلك خالد جلال.‏

وأضاف" شاركت بشكل أساسي مع خالد جلال وجروس وكنت ‏أشعر بالراحة في ولايتهما، كذلك كنت أسعد بتحفيز أمير عزمي مجاهد ‏المدرب المساعد السابق بالجهاز".‏

‏وأرجع كاسونجو، مهاجم الزمالك السابق، أسباب

عدم ظهوره بشكل ‏مناسب في نهائي القرن أمام الأهلي، لعدم مشاركته في مركزه الأساسي.‏ وأوضح "أنا مهاجم ألعب في مركز رقم 9، وفوجئت بالدفع بي ‏كجناح أيسر وهذا ليس مركزي ولا أجيد فيه".‏

وواصل:"جلست على دكة البدلاء كثيراً وهذا أثر على مستواي كثيراً، ‏ولم ألمس الكرة في مباراة الأهلي سوى 3 مرات فقط".‏

وأنهى:"تعرضت لانتقادات كبيرة بعد مستواي في مباراة الأهلي، ولكن ‏ماذا كانت تنتظر مني الجماهير وأنا أشارك في مركز جديد عليّ وأنا ‏بعيداً عن المشاركة في المباريات".