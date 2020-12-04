الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - موقف

طلب وكيل أعمال لاعب أجنبي من إدارة أحد أندية الدوري تحديد موقف موكله من الاستمرار مع الفريق، خصوصاً أن المدرب لم يعتمد عليه بشكل أساسي في المباريات الماضية، رغم جاهزيته للمشاركة.

دعوة

دعا مشجعو نادٍ بدوري الخليج العربي إدارة النادي إلى تجديد عقود اللاعبين الذين تميزوا في المباريات السابقة، للحفاظ على تركيزهم، وحرصاً على عدم التفكير في الانتقال إلى أندية أخرى.

«واتس أب»

رفض مسؤول بارز في أحد أندية دوري الخليج العربي، خلال أكثر من مناسبة، التعليق على أسباب تراجع نتائج فريقه هذا الموسم، بحجة انشغاله، في الوقت الذي ينشط فيه على مدار الساعة بالتعليق على مجموعات الـ«واتس أب».

تمديد

أعطى لاعب أجنبي موافقته المبدئية لإدارة أحد أندية دوري الخليج العربي، من أجل تمديد عقده لموسمين مقبلين، في حال موافقة ناديه الأصلي على ذلك.

مكافأة

اقترح إداري نافذ بأحد أندية دوري الخليج العربي على إدارة النادي خفض المكافآت المالية المخصصة للاعبين في حال الفوز، لأي لاعب يتراجع مستواه، ولا يظهر بالمردود الفني المطلوب.

مقيم

طلبت إدارة نادٍ ينافس في دوري الدرجة الأولى من لاعبها المقيم السابق المساعدة من أجل اقتراح لاعبين من دولته بمهاراته الفنية نفسها، تمهيداً للتعاقد مع أبرزهم، لتكرار تجربته الناجحة مع الفريق في مواسم سابقة.

شهادة

أصيب نادٍ من الدرجة الأولى بحالة من الدهشة بعد أن عرف بأن الشهادة التدريبية لمدربه غير معترف بها، لكنه في المقابل حقق نتائج جيدة مع أنديته السابقة، ما وضع النادي في وضع حرج وأربك حساباته.

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