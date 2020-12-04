الامارات | «دبي مول» يجمع شوكوروف وغانييف عقب القمة

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي مول» يجمع شوكوروف وغانييف عقب القمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر لاعب الشارقة، الأوزبكي أوتابك شوكوروف، على حسابه في «إنستغرام»، صورة مع مواطنه لاعب شباب الأهلي، عزيز غانييف في «دبي مول»، عقب القمة التي جمعت الفريقين في الجولة الثامنة من الدوري، موضحاً أنهما توجها إلى المول بعد المباراة مباشرة، بصحبة بعض أصدقائهما. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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