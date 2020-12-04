الامارات | البريطاني سوليفان يتمسك بصدارة «الغولف في دبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن البريطاني سوليفان يتمسك بصدارة «الغولف في دبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل البريطاني اندي سوليفان، أمس، صدارته الترتيب العام لبطولة «الغولف في دبي» المقامة على ملعب «النار» بعقارات جميرا في دبي، بدعم من «موانئ دبي العالمية»، الممتدة حتى غد، بإجمالي جوائز يبلغ 1.2 مليون دولار، وتعد الجولة ما قبل الختامية في موسمي «الجولة الأوروبية» و«السباق إلى دبي».

وحفل اليوم الثاني للبطولة بهيمنة واضحة للاعبي الغولف البريطاني، إذ احتفظ سوليفان بصدارة الترتيب، لليوم الثاني على التوالي، ودخل مواطناه روز فيشير ومات واليس في شراكة على المركز الثاني برصيد 14 ضربة تحت المعدل، وبفارق ضربتين تحت المعدل عن كل من الإسكتلندي كريغ موي، والألماني ماكس سميت، والفرنسي أنطونيو روزينزر، الذين تشاركوا بدورهم المركز الثالث.

واحتاج سوليفان إلى 66 ضربة لإنهاء مسار اليوم الثاني من ملعب «النار» المكون من 18 حفرة، حاصداً من خلالها ست ضربات تحت المعدل، أضافها إلى رصيد الـ11 ضربة التي حصدها في الأول، معززاً صدارته الترتيب العام، ومقترباً من تحقيق انتصاره الأول في إحدى بطولات «الجولات الأوروبية» منذ انتصاره الأخير في عام 2015.

وأعرب البريطاني عن سعادته بالاقتراب خطوة إضافية نحو الفوز ببطولة «الغولف في دبي»، وقال سوليفان في تصريحات صحافية: «رغم البداية الجيدة لليوم الثاني، وتحقيق ضربة إيغل (ضربتين تحت المعدل» عند الحفرة السابعة، إلا أن أدائي اليوم لم يرتقِ إلى المستوى الذي قدمته في اليوم الافتتاحي الخالي من الأخطاء، خصوصاً أنني تعرضت لخطأ البوغي (ضربة فوق المعدل) عند الحفرة الثالثة من مسار اليوم الثاني».

وأوضح: «لم أستطع خلال اليوم الثاني تكرار الأداء ذاته عند العديد من الحفر التي حققت عندها ضربات تحت المعدل خلال اليوم الافتتاحي، إلا أنني في نهاية المطاف سعيد باحتفاظي بالصدارة».

وأضاف: «الحفاظ على التركيز عامل أساسي نحو مواصلة التألق في بطولة دبي، وعليّ الاستفادة من عاملي الزخم وفارق الضربات خلال منافسات اليومين الثالث والرابع، بطموح استعادتي الفوز بألقاب بطولات (الجولات الأوروبية)، خصوصاً أن البطولة الحالية تمثل بروفة نهائية قبيل دخول، الأسبوع المقبل، الاستحقاق الأهم الذي ينتظره المصنفون الـ60 الأوائل عالمياً، والمشاركة في بطولة (جولة موانئ دبي العالمية)، التي تتحدد من خلالها هوية بطل موسم (السباق إلى دبي)».

1.2

مليون دولار إجمالي جوائز بطولة «الغولف في دبي» المقامة على ملعب «النار».

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