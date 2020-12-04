الامارات | تمزق في العضلة الخلفية يبعد إيزيكيل عن الجزيرة

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شكرا لقرائتكم خبر عن تمزق في العضلة الخلفية يبعد إيزيكيل عن الجزيرة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الجزيرة عن إصابة لاعبه النيجيري، إيمو إيزيكيل، بتمزق في العضلة الخلفية، سيبعده عن الفريق في الفترة المقبلة.
وذكر النادي على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «كشفت نتائج الفحوص والأشعة الطبية، التي أجريت للاعب إيمو إيزيكيل، بعد خروجه من الملعب في المباراة الماضية ضد الفجيرة، عن إصابته بتمزق في العضلة الخلفية للساق اليسرى، وسيخضع اللاعب لعلاج تأهيلي على أن يحدد الجهاز الطبي موعد عودته للتدريبات في وقت لاحق».
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