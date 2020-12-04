شكرا لقرائتكم خبر عن علي مبخوت.. عاشق للسيارات الكلاسيكية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مهاجم المنتخب الوطني ونادي الجزيرة، علي مبخوت، عن عشقه للسيارات الكلاسيكية، بعدما نشر على حسابه الشخصي في موقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو (إنستغرام) صورة أثناء قيادته سيارة يعود تاريخ إنتاجها إلى 1969، حسب ما علّق على الصورة، التي وجدت تفاعلاً كبيراً من متابعيه، البالغ عددهم 207 آلاف. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | علي مبخوت.. عاشق للسيارات الكلاسيكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.