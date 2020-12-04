الامارات | دوري الدرجة الثانية ينطلق اليوم بمشاركة 15 فريقاً

شكرا لقرائتكم خبر عن دوري الدرجة الثانية ينطلق اليوم بمشاركة 15 فريقاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم منافسات دوري الدرجة الثانية للموسم الرياضي 2020-2021 بمشاركة 15 فريقاً هي: الموج، ريجنال، سيتي، يونايتد، بينونة، كلية الدار الجامعية، الهلال يونايتد، أكاديمية لاليغا، لافال يونايتد، غلف هيروز، فرسان هيسبانيا، أتليتكو أريبيا، الاتفاق، ليوا ويونايتد سبورت.

وتقام في اليوم الأول مباراتان، حيث يلتقي فريق الهلال يونايتد مع فريق الموج الساعة 14:20، فيما يواجه فريق أتلتيكو أريبيا فريق لافال يونايتد الساعة 19:30 مساءً.

وتستكمل مباريات الأسبوع الأول غداً بإقامة خمس مباريات تجمع المباراة الأولى فريق غلف هيروز مع فريق الاتفاق الساعة 14:20، وفي المباراة الثانية يلتقي فريق يونايتد مع يونايتد سبورت الساعة 16:50، وتجمع المباراة الثالثة فريق ريجينال مع فريق أكاديمية لاليغا الساعة 17:45 مساء، وفي المباراة الرابعة يلتقي فريق كلية الدار مع فريق سيتي الساعة 19:45 مساء، وفي المباراة الأخيرة للأسبوع الأول يلتقي فريق بينونة فريق ليوا في الشهامة الساعة 20:00 مساءً.

وتقام المسابقة بنظام الدوري من مرحلتين (ذهاباً وإياباً)، لكل مجموعة على ملعب الفريق المذكور اسمه أولاً ويتأهل الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي، وستقام مباريات الدور قبل النهائي للمسابقة بنظام خروج المغلوب من مباراتين على ملعب الفريق المذكور اسمه أولاً، حيث سيقابل أول المجموعة الأولى ثاني المجموعة الثانية، فيما يقابل أول المجموعة الثانية ثاني المجموعة الأولى.

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