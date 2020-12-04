شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجاة.. أمير عادل تحت الاختبار فى الزمالك وبند يتيح فسخ تعاقده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن نادي الزمالك أعلن ضم أمير عادل أو ألكساندر ياكوبسن، اللاعب المصري – الدنماركي في صفقة انتقال حر، ليصبح ثاني صفقات الفريق الصيفية بعد التعاقد مع التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن.

وأكد عمر ربيع ياسين عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار أن أمير عادل انضم إلى الزمالك لمدة 4 مواسم، بعد انتهاء تجربته مع نادي سارسبورج النرويجي".

وتابع: "ووقّع اللاعب على العقود بشكل رسمي في إطار سعي لجنة الكرة بقيادة أيمن يونس وأشرف قاسم وعبد الحليم علي لتدعيم صفوف الفريق الكروي استعدادا للموسم الجديد".

وأوضح: "هناك بند وضعه مسؤولو الزمالك في التعاقد مع اللاعب يتيح لهم فسخه في حالة فشل اللاعب في اقناع البرتغالي باتشكيو المدير الفني للفريق، أي ان اللاعب سيخضع لفترة اختبار بناء عليه ستحسم مصيره مع الزمالك".

وأتم: "بدأ أمير عادل مسيرته فى صفوف قطاع الناشئين بنادى لينجبي الدنماركي ثم انضم لفريق الشباب بكوبنهاجن ومنه إلى فريق الشباب بآيندهوفن، ولقبوه بـ"رونالدينيو المصرى"، ثم فالكينبرج السويدي ثم رحل إلى فيبورج الدنماركي، ومنه الي نورشوبينج السويدي ثم انضم إلى كالمار السويدي معارًا، ومنه الي ساريسبورج النرويجي".