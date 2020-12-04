شكرا لقرائتكم خبر عن وكيله: الأهلي لم يتوصل لاتفاق لفسخ عقد جيرالدو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال هشام بن صالح، وكيل اللاعب جيرالدو دا كوستا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مسئولي القلعة الحمراء لم يتواصلوا معي نهائيًا.

وأكد هشام بن صالح في مداخلة تليفونية عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "علمت بأن جيرالدو انضم إلى القائمة الأولية للنادي الأهلي والمعلومات التي وصلتلي بأنه مستمر في صفوف الأهلي.

وتابع: "الأهلي لم يتوصل لاتفاق لفسخ عقد جيرالدو كما تردد، وهو بالفعل تلقى عرضًا من البرازيل ولكن لم ينجح الأمر".