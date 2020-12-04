شكرا لقرائتكم خبر عن كاسونجو: الزمالك لا يستحق الهزيمة في نهائي دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الكونغولي كابونجو كاسونجو، مهاجم فريق الكرة السابق بنادي ‏الزمالك، أن الدوري المصري هو الأفضل على الاطلاق في القارة ‏الأفريقية.‏

وأضاف خلال تصريحات عبر برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي ‏على شاشة قناة الزمالك:"راضٍ عما قدمته خلال مشواري في مصر سواء ‏مع الاتحاد أو الزمالك، ولكني حزين لخسارة دوري أبطال أفريقيا الجمعة ‏الماضي".‏

‏ ‏ الوضع في مصر

اصابات 116,724

تعافي 102,949

وفيات 6,694

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