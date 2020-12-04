شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يحتفل بعماد النحاس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح على الاحتفال بعماد النحاس المدير الفني بعد حصوله على جائزة أوسكار أفضل مدير فني عام 2020 .
وحضر المهندس محسن صلاح قبل مران الفريق بصحبة المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي وحرص النادي على إحضار تورتة عليها صورة المدير الفني وتهنئة بالحصول على الجائزة كما تم إهداء النحاس درع النادي التذكاري.
وكان النحاس حضر احتفالية جريدة المساء أمس لتوزيع جوائز الأوسكار وحصل على جائزة أفضل مدير فني .
ويختتم اليوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته استعدادا لمباراة ارتا سولار بطل جيبوتي التي ستقام الثامنة مساء غد الجمعة في إياب الدور التمهيدي للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.
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