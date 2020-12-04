شكرا لقرائتكم وكيله: الأهلي لم يتوصل لاتفاق لفسخ عقد جيرالدو كما تردد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال هشام بن صالح، وكيل جيرالدو دا كوستا، لاعب الأهلي، إن مسئولي القلعة الحمراء لم يتواصلوا معي نهائيًا.

وأكد هشام بن صالح في مداخلة تليفونية عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "علمت بأن جيرالدو انضم إلى القائمة الأولية للنادي الأهلي والمعلومات التي وصلتتي بأنه مستمر في صفوف الأهلي.

وتابع: "الأهلي لم يتوصل لاتفاق لفسخ عقد جيرالدو كما تردد، وهو بالفعل تلقى عرضًا من البرازيل ولكن لم ينجح الأمر".