شكرا لقرائتكم كاسونجو: الدكة وتغيير مركزي سبب عدم ظهوري ‏بشكل جيد فى نهائى القرن ‏ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرجع كاسونجو، مهاجم الزمالك السابق، أسباب عدم ظهوره بشكل ‏مناسب في نهائي القرن أمام الأهلي، لعدم مشاركته في مركزه الأساسي.‏

وأوضح في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع طارق يحيي على شاشة ‏قناة الزمالك:"أنا مهاجم ألعب في مركز رقم 9، وفوجئت بالدفع بي ‏كجناح أيسر وهذا ليس مركزي ولا أجيد فيه".‏

وواصل:"جلست على دكة البدلاء كثيراً وهذا أثر على مستواي كثيراً، ‏ولم ألمس الكرة في مباراة الأهلي سوى 3 مرات فقط".‏

وأنهى:"تعرضت لانتقادات كبيرة بعد مستواي في مباراة الأهلي، ولكن ‏ماذا كانت تنتظر مني الجماهير وأنا أشارك في مركز جديد عليّ وأنا ‏بعيداً عن المشاركة في المباريات".

يرى أن الفارس الأبيض كان أفضل من الأهلي على مدار مباراة ‏نهائي القرن على لقب دوري أبطال أفريقيا.، وكنا الأفضل والأخطر والأكثر استحواذاً ولكنه ‏قانوان كرة القدم وعلينا أن نحترمه، فليس الأفضل دائماً يفوز".‏