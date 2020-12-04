شكرا لقرائتكم إنبي: لم نتفاوض مع صالح جمعة وأحمد الشيخ.. ولا نية لترك كريم فؤاد للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عبدالناصر محمد، مدير الكرة بنادي إنبي، إن النادي يركز في الوقت الجاري من أجل التحضير للموسم الجديد للمنافسة بالشكل الأمثل.

وأكد عبدالناصر محمد خلال تصريحات تلفزيونية: "لم نتواصل مع الأهلي لضم أي لاعب من صفوف، ولم ندخل في مفاوضات لضم صالح جمعة وأحمد الشيخ".