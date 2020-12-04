شكرا لقرائتكم إنبي: لم نتفاوض مع صالح جمعة وأحمد الشيخ.. ولا نية لترك كريم فؤاد للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال عبدالناصر محمد، مدير الكرة بنادي إنبي، إن النادي يركز في الوقت الجاري من أجل التحضير للموسم الجديد للمنافسة بالشكل الأمثل.
وأكد عبدالناصر محمد خلال تصريحات تلفزيونية: "لم نتواصل مع الأهلي لضم أي لاعب من صفوف، ولم ندخل في مفاوضات لضم صالح جمعة وأحمد الشيخ".
قال عبدالناصر محمد،إن صفقة انتقال كريم فؤاد إلى صفوف النادي الأهلي، خاصة بالتفاوض مع نجوم المستقبل لأن اللاعب إعارة من نادي النجوم.
شدد: " لن نفرط في كريم فؤاد للأهلي الموسم القادم ومتمسكين باستمرار إعارته مهما كانت الإغراءات".
تابع: "لا نركز على الناحية المادية فقط ولكن نركز على الناحية الفنية ولا يوجد بديل قوي في صفوف الفريق للاعب حال رحيله".
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