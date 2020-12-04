عمر ربيع ياسين: تواصلت مع سيرينو وأكد لى اقترابه من الانضمام للأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى عمر ربيع ياسين، أنه تواصل مع النجم الأوروجويانى جاستون سيرينو، نجم فريق صن داونز الجنوب إفريقى، وأكد له اقترابه من الانضمام لصفوف القلعة الحمراء، حيث كتب ياسين، عبر حسابه على توتير: "تواصلت مع سيرينو وأكد لى اقترابه من الانضمام للأهلى".



عمر ربيع

من ناحية أخرى، أكد بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، أن المفاوضات بين رئيس نادى صن داونز الجنوب أفريقى، مع محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى سوف تحسم مصير صفقة انتقال جاستون سيرينو لاعب خط وسط بطل جنوب أفريقيا.

وقال موسيمانى، فى تصريحات نقلتها صحيفة "citizen" الجنوب أفريقية، نقلا عن حوار بين المدير الفنى للأهلى مع اتحاد صحفيى جنوب أفريقيا عبر تطبيق "زووم"، "الأهلى يريد سيرينو لقد تحدثوا إلى صن داونز رسميًا، يحدث الكثير".

وأشار موسيمانى، إلى أن جاستون سيرينو، يريد اللعب للأهلى، لكنه اعترف بأن الأمر متروك فى النهاية لنادى صن داونز فى بيع جناحه للأحمر من عدمه، سيرينو يبلغ من العمر 30 عامًا، ربما تكون فرصته الأخيرة فى التتويج بدورى أبطال أفريقيا، إنه يقاتل من أجل ذلك عليه أن يفعلها بالطريقة الصحيحة، إذا أراد صن داونز بيع اللاعب".

وأضاف موسيمانى أن رئيس صن داونز باتريس موتسيبى كان فى القاهرة وحضر مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام الزمالك، ويعلم أن محادثات رفيعة المستوى جرت مع رئيس النادى الأهلى لكنه نفى أيضاً أن يكون له أى علاقة بانتقال الجناح الأوروجويانى الذى أحضره موسيمانى من بوليفيا.

وشدد موسيمانى قائلا، "الأهلى يريد سيرينو، لقد تحدثوا إلى صن داونز رسميًا، رئيس صن داونز كان هنا، لم أقابله ربما كان مشغولاً للغاية".

وكشفت تقارير صحفية عن رفع النادى الأهلى من قيمة عرضه من أجل ضم جناح صن داونز الجنوب أفريقى جاستون سيرينو بالميركاتو الحالى الذى سيتم إغلاقه فى السادس من ديسمبر المقبل، حيث يعد اللاعب الأوروجويانى أحد أهم اللاعبين المطلوبين فى الأهلى منذ فترة طويلة، لاسيما بعد تولى مدربه السابق بيتسو موسيمانى مسئولية المارد الأحمر.

وبحسب صحيفة "كيك أوف" الجنوب أفريقية، قرر الأهلى رفع عرضه إلى 2.25 مليون دولار وهو أقل أيضًا من السعر الذى يطلبه صن داونز والبالغ 3 ملايين دولار، وحتى الآن لم يرد الأخير على العرض الجديد.