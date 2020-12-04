أيمن يونس: أنا غاضب من صورة أمير عادل.. وسنحقق العدل بين النجوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أيمن يونس، رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك، أن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للزمالك، قد وافق على انضمام أمير عادل واتمام الصفقة، وواصل خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي عبر شاشة قناة الزمالك:" غاصب من تداول صورة التعاقد مع أمير عادل"، وأوضح:"نحن الزمالك ولا يصح تداول الصورة أثناء توقيع العقود، ولكني أقدر حماس وحب أحمد عيد عبدالملك للزمالك وسيتم تقديم اللاعبين بأفضل صورة فى نادى الزمالك وستكون هناك مفاجآت فى شكل التقديم".
كما شدد أيمن يونس، رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك، على سعيه برفقة أعضاء اللجنة التى تدير النادى على تعديل عقود اللاعبين بالتنسيق مع المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المعينة لإدارة النادي، وأوضح:"نبحث تعديل عقود اللاعبين وتوفير العدل بينهم وضمان بقائهم داخل النادي"، وطمأن يونس جماهير الزمالك على الأمور داخل صفوف فريق الكرة بخصوص تجديد العقود واستمرار النجوم.
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