أيمن يونس: أنا غاضب من صورة أمير عادل.. وسنحقق العدل بين النجوم

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أيمن يونس، رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك، أن البرتغالي جايمي ‏باتشيكو، المدير الفني للزمالك، قد وافق على انضمام ‏أمير عادل واتمام الصفقة، وواصل خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي عبر ‏شاشة قناة الزمالك:" غاصب من تداول صورة التعاقد مع أمير عادل"، وأوضح:"نحن الزمالك ولا يصح تداول الصورة أثناء توقيع العقود، ‏ولكني أقدر حماس وحب أحمد عيد عبدالملك للزمالك وسيتم تقديم اللاعبين بأفضل صورة فى نادى الزمالك وستكون هناك مفاجآت فى شكل التقديم".‏

كما شدد أيمن يونس، رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك، على سعيه برفقة ‏أعضاء اللجنة التى تدير النادى على تعديل عقود اللاعبين بالتنسيق مع المستشار أحمد ‏البكري رئيس اللجنة المعينة لإدارة النادي، وأوضح:"نبحث تعديل عقود اللاعبين وتوفير العدل بينهم ‏وضمان بقائهم داخل النادي"، وطمأن يونس جماهير الزمالك على الأمور داخل صفوف فريق الكرة ‏بخصوص تجديد العقود واستمرار النجوم.‏

وأنهى:"هدفنا استقرار الفريق وعدم المساس بكيان فريق الكرة وبعناصره ‏الأساسية" كما قال أيمن يونس رئيس لجنة الكرة بنادى الزمالك: "باتشيكو سعيد بالتواجد فى الزمالك، وأكدنا له دعمنا الكامل للجهاز الفنى"، وهو ما يؤكد ما جاء فى ”الخليج 365” بشأن عقد المفوض عن إدارة شئون الكرة بنادى الزمالك جلسة مع البرتغالى جايمى باتشيكو فى حضور أعضاء لجنة الكرة بالنادى، من أجل دعم استمرار المدير الفنى للزمالك فى المرحلة المقبلة مع توفير كافة متطلباته وتحديد خارطة الطريق الخاصة بالمرحلة المقبلة للنادى الأبيض، حيث أكد ”الخليج 365”، أن الجلسة ستشهد الحديث مع المدرب البرتغالى لدعمه وتجديد الثقة به إلى جانب الحديث حول صفقات الفريق ومنها صفقة أمير عادل التي تم إبرامها وابداء رأيه النهائي بشأنها قبل تفعيل التعاقد خلال الفترة الحالية وغلق باب الصفقات من عدمه بعد هذه الصفقة إلى جانب عرض عليه الثنائى أحمد الشيخ وإسلام صالح لحسم مدى إمكانية ضم أحدهما بشكل نهائى من عدمه.