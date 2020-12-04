شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 3/12/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس الموافق 3/12/2020 الكثير من الأحداث والأخبار الرياضية الهامة منها مطالبة النجوم بوقف قيد الاسماعيلى بسبب 20 مليون جنيها ، و نفى الاهلى التفاوض مع أحمد سيد زيزو ، و اعلان الزمالك استمرار باتشيكو مديرا فنيا للفريق

الزمالك ينتعش بـ4 ملايين جنيه من المصرى فى صفقتى عنتر ورفعت

انتعشت خزينة نادى الزمالك فى الوقت الحالى، بـ4 مليون جنيه، من المصرى البورسعيدى، وتعد القيمة المتبقية لصالح النادى الأبيض من صفقتى انتقال محمد عنتر وأحمد رفعت، لاعبى الفريق الأبيض، إلى المصرى، وتحرص اللجنة التى تدير شئون نادى الزمالك فى الوقت الحالى على توفير سيولة مالية من أجل صرف كافة مستحقات لاعبى الفريق.

اتحاد الكرة يرسل اللائحة إلى فيفا 9 ديسمبر

يرسل اتحاد الكرة اللائحة النهائية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قبل 9 ديسمبر المقبل، خاصة أن لائحة الفيفا تنص على إرسال اللائحة بعد 10 أيام من عمل الجمعية العمومية والتى أقيمت يوم 29 نوفمبر المنقضى، وتشهد اللائحة خلافا حول بند الـ8 سنوات حتي الآن، وهل سيتم تطبيقه بأثر رجعي من عدمه، خاصة أن معظم أعضاء الجمعية العمومية طلبوا تطبيق البند من جديد فى الانتخابات القادمة، بينما هناك قلة تطلب تطبيقه بأثر رجعي.

تأكيدًا لليوم السابع.. الزمالك يعلن رسميًا استمرار باتشيكو فى قيادة الفريق

اجتمعت لجنة الكرة بنادى الزمالك، برئاسة أيمن يونس وأشرف قاسم وعبد الحليم على، مع البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للفريق الأبيض، وذلك لمناقشة كل الأمور الفنية للفريق فى الموسم المقبل، وناقشت لجنة الكرة مع المدير الفنى احتياجات الفريق فى الموسم الجديد، وترتيب كل الأوضاع الداخلية بالفريق وبعض الملفات الخاصة باللاعبين.

النجوم يطالب الجبلاية بإيقاف قيد الإسماعيلى بسبب 20 مليون جنيه

خاطب نادى نجوم المستقبل ، اتحاد الكرة لإيقاف قيد النادي الاسماعيلي لحين سداد الغرامة الموقعة عليه وتقدر بـ 20 مليون جنيه، وتلقى اتحاد الكرة والنادى الإسماعيلى إخطاراً من المحكمة الرياضية الدولية، يفيد برفض الطعن المقدم من الإسماعيلى ضد نادى نجوم المستقبل، بعد تغريم الدراويش 20 مليون جنيه فى أزمة إبراهيم حسن لاعب بيراميدز الحالى والإسماعيلى والزمالك السابق.

العضويات تنعش الزمالك بـ2 مليون جنيه لسداد متأخرات اللاعبين

انتعشت خزينة نادى الزمالك، بـ2 مليون جنيه و100 ألف جنيه، قيمة إيرادات تجديد العضويات والاشتراكات التى تواردت على النادى، أمس، الأربعاء، بعدما انتعش نادى الزمالك بـ4 مليون جنيه وتعد القيمة المتبقية لصالح النادى الأبيض من صفقتى انتقال محمد عنتر وأحمد رفعت، لاعبى الفريق الأبيض، إلى المصرى، وتحرص اللجنة التى تدير شئون نادى الزمالك فى الوقت الحالى على توفير سيولة مالية من أجل صرف كافة مستحقات لاعبى الفريق.

الأهلى يعلن استمرار إيجابية مسحة الحاوى وديانج وريان وغيابهم عن نهائى الكأس

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، نتائج المسحة الطبية الأخيرة التى خضع لها خماسى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى قبل مواجهة طلائع الجيش في نهائى كأس مصر، وجاءت تحاليل محمد شريف مهاجم الفريق سلبية، ليتعافى اللاعب من فيروس كورونا المستجد، ويستعد لنهائى مسابقة الكأس.

كما أظهرت المسحة التى خضع لها لاعبو النادى الأهلى استمرار إيجابية مسحة أليو ديانج ووليد سليمان وأحمد ياسر ريان.

وزير الرياضة : الحفاظ على كيان الزمالك من أولوياتى

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة علي أهمية تحقيق الاستقرار لنادي الزمالك، فى الفترة الحالية، حيث يعتبر نادي الزمالك أحد أهم الأندية في مصر وافريقيا، مضيفاً أن الحفاظ علي كيان النادي من أولوياته وأولويات المجلس المؤقت.وأضاف صبحى خلال الزيارة التى قام بها إلى مقر النادى اليوم أنه من الضرورة قيام المجلس المؤقت بمتابعة كافة الملفات الخاصة بالنادي من الفرق الرياضية وعقود اللاعبين، مشددا علي ضرورة ضبط الأداء الاداري والمالي بمؤسسة النادي.