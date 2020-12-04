شكرا لقرائتكم خبر عن كاسونجو: حزين لخسارة دورى ‏الأبطال وكنت ‏أشعر بالراحة مع جروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الكونغولي كابونجو كاسونجو، مهاجم فريق ‏الزمالك السابق، أن الدوري المصري هو الأفضل على الاطلاق في القارة ‏الأفريقية.‏وقال خلال تصريحات عبر برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي ‏على شاشة قناة الزمالك:"راضٍ عما قدمته خلال مشواري في مصر سواء ‏مع الاتحاد أو الزمالك، ولكني حزين لخسارة دوري أبطال أفريقيا الجمعة ‏الماضي".‏

‏أكد كابونجو، أنه ‏انضم لصفوف منتخب بلاده الكونغولي، من خلال تألقه مع الزمالك قائلا "لعبت في الاتحاد وسجلت أهدافاً كثيرة ولكن لم يطلبني المدير ‏الفني لمنتخب الكونغو، ولكن الأمر اختلف كثيراً في الزمالك فكان هو ‏بوابة انضمامي لمنتخب بلادي و الزمالك نادٍ كبير ليس على مستوى مصر فحسب، بل في القارة ‏الأفريقية".‏

وأوضح الكونغولي كاسونجو أنه ‏كان يشعر بالارتياح في ولاية السويسري جروس، المدير الفني الأسبق ‏للفريق كذلك خالد جلال قائلا " شاركت بشكل أساسي مع خالد جلال وجروس وكنت ‏أشعر بالراحة في ولايتهما، كذلك كنت أسعد بتحفيز أمير عزمي مجاهد ‏المدرب المساعد السابق بالجهاز".‏

قام الكونغولي كاسونجو مهاجم الزمالك السابق بالتوقيع اليوم علي ورقة المخالصة المالية والتي تفيد بحصوله علي كافة مستحقاته من النادي عقب قرار الزمالك بالاستغناء عن اللاعب ورحيله عن صفوف الفريق لقيد المغربي حميد أحداد العائد من إعارة لنادي الرجاء المغربي.

وأبلغت إدارة الزمالك اللاعب الكونغولي كابونجو كاسونجو بالاستغناء عنه عقب مباراة الأهلي والزمالك التي أقيمت في نهائي دوري ابطال افريقيا والتي حسمها الأهلي لصالح بهدفين مقابل هدف.

فيما كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن قيام احمد سيد زيزو لاعب وسط الفريق بالحديث مع وكيل اعماله للبحث عن عرض أوروبي يسمح له بالرحيل عن الزمالك في يناير المقبل، حيث اكد المصدر ان احمد سيد زيزو يرغب بشدة في العودة لاوروبا مرة أخرى عقب عودته من البرتغال.

وقدم زيزو مستويات مميزة مع الزمالك علي مدار عام ونصف ، ونجح في الانضمام للمنتخب، ليفكر اللاعب في الرحيل عن الزمالك والعودة مرة أخرى الي أوروبا ، وزادت رغبة اللاعب في الرحيل عقب خسارة الزمالك بطولة دوري ابطال افريقيا والخروج من الدور قبل النهائي لكأس مصر.

من ناحية أخرى أصبحت صفقة احمد الشيخ لاعب الأهلي السابق تمثل أول خلاف بين إدارة نادي الزمالك الجديدة بقيادة المستشار أحمد البكرى ولجنة الكرة في النادي برئاسة ايمن يونس، حيث رفضت اللجنة المعينة لادارة الزمالك توصيات لجنة الكرة بالتعاقد مع احمد الشيخ عقب استغناء الأهلي عنه، وذلك بعد دخول لجنة الكرة في مفاوضات مع اللاعب خلال الساعات الماضية.

واوصي ايمن يونس واشرف قاسم أعضاء لجنة الكرة بالتعاقد مع احمد الشيخ الا ان اللجنة المعينة رفضت بداعي هجوم اللاعب علي الزمالك وقت ان كان لاعبا في الأهلي وسخريته من نادي الزمالك، ليشتعل الخلاف بين لجنة الكرة وإدارة النادي التي تمسكت برأيها ورفضت ضم اللاعب رغم انه لاعب حر بلا نادي.

فيما قرر مسئولو الزمالك، الموافقة على رحيل محمد حسن، لاعب وسط الفريق، لأحد الأندية الصاعدة إلى الدوري هذا الموسم، مقابل تقاضي 2.5 مليون جنيه من أجل إتمام الصفقة خلال فترة الانتقالات الجارية، بعد استطلاع رأي الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو وقامت إدارة الزمالك بقيد اللاعب من أجل تسويقه بدلا من الاستغناء عن خدماته في صفقة انتقال حر.