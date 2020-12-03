شكرا لقرائتكم خبر عن يونس: لاعبو الزمالك خط أحمر ولن أسمح لأحد بالتجاوز والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أيمن يونس، رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك، أنه لن يقبل بتشتيت ‏أحد أذهان لاعبي فريق الكرة بالنادي الأبيض من خلال أي مفاوضات ‏معهم.‏

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي عبر ‏شاشة قناة الزمالك:" لن أسمح بأي مفاوضات من قبل بعض الأندية مع ‏لاعبي الزمالك، لتشتيت أذهانهم وعقولهم".‏

وواصل:"لاعبو الزمالك خط أحمر، ونحن قادرين بسهولة على العمل ‏بالمثل والدخول في مفاوضات مع نجوم الأندية الأخرى، ولكن لا نريد ‏أن نفعل ذلك".‏

وأنهى يونس:"أتمنى أن نعيد الاحترام المتبادل، ولن أسمح بأي تجاوز ‏ضد الزمالك ولاعبيه".‏ الوضع في مصر

اصابات 116,724

تعافي 102,949

وفيات 6,694

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