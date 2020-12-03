شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يدرس تعديل طريقة اللعب فى نهائى الكأس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحفظت لجنة التخطيط بالنادى الأهلى، برئاسة محسن صالح، على التعاقد مع سيرينو، لاعب الوسط المهاجم بنادى صن داونز، بعد مغالاة ناديه فى طلباته المالية خلال الفترة الأخيرة، وعلمت «المصرى اليوم» أن مسؤولى صن داونز طلبوا الحصول على 3 ملايين يورو من أجل الاستغناء عن اللاعب، وهو الأمر الذى اعتبره عدد من مسؤولى القلعة الحمراء مبلغًا كبيرًا ومجحفًا، بينما يرى محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط، ضرورة الاستمرار فى المفاوضات من أجل تخفيض المبلغ حتى يتم إتمام الصفقة، لاسيما أن المدير الفنى طلب ضرورة التعاقد معه، إلى جانب أن اللجنة ترغب فى ضم لاعب فى مركز الوسط المهاجم لتعويض رحيل كل من رمضان صبحى الذى انتقل إلى بيراميدز، إلى جانب الاستغناء عن كل من صالح جمعة وأحمد الشيخ، ومن ثم فإن الفريق لايزال بحاجة إلى لاعب يمتلك إمكانيات فنية مميزة يتم الاعتماد عليها فى المرحلة المقبلة.

فى شأن آخر، واصل محمود الخطيب، رئيس النادى، تحفيزه للاعبين قبل مواجهة طلائع الجيش فى نهائى كأس مصر بعدما استقر على مضاعفة مكافآت الفوز للاعبين والجهاز الفنى فى حالة الفوز باللقب الغائب عن القلعة الحمراء منذ خمس سنوات، ويأمل رئيس القلعة الحمراء فى حصد اللقب المحلى حتى يكون الفريق قد حصد كافة الألقاب المحلية والإفريقية.

من جهة أخرى، يدرس بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول، إجراء تعديلات على تشكيلة وخطة الفريق أمام طلائع الجيش فى المباراة التى ستجمعهما غداً السبت فى نهائى كأس مصر، والمقرر إقامتها على ملعب برج العرب، وذلك بسبب حالة الإجهاد والارتباك الذى حدث فى أداء الفريق خلال المواجهات الأخيرة أمام الزمالك فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، وكذلك مباراة الاتحاد السكندرى بنصف نهائى الكأس، وأظهرت المواجهتان وجود أخطاء فنية فى الأداء كادت تهدد الأحمر، لكن إصرار اللاعبين على الفوز وتفوق أفشة الذى سجل فى المباراتين أعاد الأهلى مرة أخرى ليحسم الفريق المواجهتين، ووفقًا لمصدر داخل الفريق فإن موسيمانى تحفظ على أداء عدد من اللاعبين، أبرزهم مروان محسن الذى واصل الأداء الضعيف ولم يظهر أى قوة أو فاعلية خلال مشاركته فى المباريات الأخيرة، بجانب حسين الشحات الذى بات أداؤه لغزًا بسبب الرعونة فى فترات طويلة خلال المباريات التى يشارك فيها، وعقد المدير الفنى جلسة مع الجهاز المعاون قبل بداية المران أمس لمناقشة برنامج الإعداد الخاص بالنهائى والتشكيلة التى قد تشهد ظهور عدد من الصفقات الجديدة بعد الدفع بطاهر محمد طاهر وصلاح محسن وأكرم توفيق فى اللقاء الأخير أمام الاتحاد، بينما بات محمد شريف جاهزًا للمشاركة بعد تعافية من كورونا، وأصبحت فرصة مشاركة جونيور أجاى صعبة لحاجته لفترة من العلاج بسبب تعرضه لإصابة قوية فى الأنكل خلال مباراة الزمالك، وينتظر أن يحدد الجهاز الطبى المدة التى يحتاجها اللاعب قبل عودته للمشاركة فى التدريبات الجماعية.