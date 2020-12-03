شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يطلب التعاقد مع مهاجم إفريقى سوبر لـ«الاتحاد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب حسام حسن، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى، من محمد مصيلحى، رئيس النادى، التعاقد مع مهاجم إفريقى سوبر قبل غلق باب القيد لتدعيم صفوف الفريق الكروى الأول قبل انطلاق الموسم الجديد.

ووفقا لمصدر مسؤول داخل نادى الاتحاد، فإن المجلس يفاوض أكثر من لاعب من أجل التعاقد مع أحدهم لتنفيذ رغبة الجهاز الفنى، خصوصا بعد فشل التعاقد مع كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك، الذى يفضل عدم اللعب فى الدورى المصرى بعد رحيله عن القلعة البيضاء.

واستقر مسؤولو الاتحاد السكندرى على عدم التعاقد مع لاعبين من الأهلى والزمالك خلال الموسم المقبل بسبب عدم قناعة حسام حسن، المدير الفنى، بمستوى اللاعبين الذين تم الاستغناء عنهم من جانب القطبين، فى ظل رغبة المدير الفنى فى عدم ضم أى لاعب لن يستفيد منه الفريق فى الموسم المقبل.

فيما ينتظم حسام عاشور، لاعب الوسط المدافع، فى تدريبات الفريق بعدما تعافى من الإصابة التى لحقت به خلال الفترة الماضية بشد فى العضلة الخلفية.

من جهة أخرى، تقدم مجلس إدارة النادى برئاسة محمد مصيلحى بشكوى رسمية ضد الحكم الدولى محمد معروف، الذى أدار مواجهة الفريق أمام الأهلى فى نصف نهائى كأس مصر.

ووفقا لمحمد مصيلحى، فإن الفريق تعرض لظلم تحكيمى خلال مواجهة الأهلى، لافتا إلى أن زعيم الثغر قدم مباراة متميزة، لكن الأداء التحكيمى كان السبب فى عدم تأهل الفريق إلى نهائى البطولة، وقال: «عملنا كل حاجة أمام الأهلى.. لكن مافيش فايدة».

وشدد «مصيلحى» لـ« المصرى اليوم» على أن اللاعبين لم يقصروا خلال مواجهة الأحمر فى نصف النهائى، ومن ثم فلا يجوز خصم أى مستحقات مالية من أى منهم، لافتا إلى أن الجهاز الفنى والإدارى بقيادة حسام وإبراهيم حسن صاحب القرار النهائى فى توقيع أى عقوبات أو منح مكافآت وفقا لرؤيته الفنية والإدارية.