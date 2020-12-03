شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيي يحذر جماهير الزمالك شائعة رحيل النجوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ‏

حرص طارق يحيي، نجم الزمالك والكرة المصرية السابق، على تدقيم ‏نصيحة لجماهير الكرة بالنادي الأبيض، خلال حلقة الخميس من برنامج ‏زملكاوي المذاع عبر شاشة قناة الزمالك.‏

وقال يحي لجماهير الزمالك:" إياكم والانسياق وراء الشائعات المغرضة ‏المتداولة عبر بعض المواقع الالكترونية والتواصل الاجتماعي خصوصًا شائعة رحيل نجوم الفريق ".‏

وواصل:"الأخبار الكاذبة زادت بشدة خلال الأيام الأخيرة وأنصح ‏جماهيرنا الوفية من عدم الانسياق ورائها ومواصلة دعم ومساندة ‏الكيان".‏ الوضع في مصر

اصابات 116,724

تعافي 102,949

وفيات 6,694

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