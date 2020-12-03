شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيي للاعبي الزمالك: اللي عايز يمشي مع السلامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ‏

أكد طارق يحيي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن ارتداء قميص ‏الزمالك شرف لكل لاعب.‏

وأضاف يحيي في تصريحات عبر شاشة قناة الزمالك في برنامج ‏‏"زملكاوي" :"الزمالك شرف لكل لاعب ومدرب، ومن يريد الرحيل ‏فمرحباً برحيله واللي هيمشي هنقوله مع السلامة".‏

وشدد يحيي في تصريحاته على ضرورة عدم انسياق جماهير الزمالك ‏حول شائعات رحيل نجومه ومديره الفني.‏ الوضع في مصر

اصابات 116,724

تعافي 102,949

وفيات 6,694

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