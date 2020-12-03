شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيي: باتشيكو سيكشف الحقائق في قناة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن طارق يحيي استضافة قناة الزمالك، للمدير الفني البرتغالي جايمي ‏باتشكو، عبر برنامج "زملكاوي" خلال الأيام المقبلة.‏

وأوضح يحيي:"باتشيكو سيحدد الموعد المناسب للحلول ضيفاً على ‏برنامج زملكاوي والحديث عن جميع القضايا الخاصة بفريق الكرة ‏بالنادي".‏

وأتم:"سأرحب بزميلي خالد الغندور لتقديم الحلقة برفقتي حال حضور ‏باتشيكو في أحد الأيام المخصصة لظهوري على الشاشة". الوضع في مصر

اصابات 116,724

تعافي 102,949

وفيات 6,694

كانت هذه تفاصيل خبر طارق يحيي: باتشيكو سيكشف الحقائق في قناة الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.