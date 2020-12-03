شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس يهاجم أحمد عيد عبد الملك: «اللي بتعمله ده ميصحش إحنا الزمالك» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أيمن يونس، رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك، إن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي، قد وافق على انضمام أمير عادل وإتمام الصفقة.
وواصل يونس، خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيى، عبر شاشة قناة الزمالك: «غاضب من تداول صورة التعاقد مع أمير عادل».
وأوضح: «نحن الزمالك ولا يصح تداول الصورة أثناء توقيع العقود، ولكني أقدر حماس وحب أحمد عيد عبدالملك للزمالك».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
116,724
-
تعافي
102,949
-
وفيات
6,694
كانت هذه تفاصيل خبر أيمن يونس يهاجم أحمد عيد عبد الملك: «اللي بتعمله ده ميصحش إحنا الزمالك» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.