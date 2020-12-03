شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام يتأهل لدور 32 في الدوري الأوروبي بتعادله 3-3 في لاسك لينتس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقتنص توتنهام هوتسبير النقطة التي بحاجة لها لبلوغ دور 32 للدوري الأوروبي لكرة القدم اليوم الخميس بتعادله 3-3 مع مضيفه لاسك لينتس في مباراة متقلبة بعدما أحرز مامادو كاراموكو هدف التعادل للفريق النمساوي في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ويتصدر رويال أنتويرب البلجيكي المجموعة العاشرة برصيد 12 نقطة من خمس مباريات، بينما يملك توتنهام عشر نقاط في المركز الثاني، ويأتي لاسك في المركز الثالث بسبع نقاط، فيما يقبع لودوجوريتس البلغاري في ذيل الترتيب بدون نقاط. ويستضيف توتنهام فريق أنتويرب الأسبوع المقبل لتحديد الفائز بالمجموعة.

وعانى توتنهام في الشوط الأول حيث تقدم لاسك في الدقيقة 42 عندما انزلق المدافع مات دوهرتي لينهي بيتر ميكور هجمة مرتدة بتسديدة من عند حدود منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس جو هارت.

وأدرك الضيوف التعادل من ركلة جزاء بعد لمسة يد من أندريس أندرادي نفذها جاريث بيل بنجاح في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول قبل أن يضع سون هيونج-مين توتنهام في المقدمة بعد 11 دقيقة من الشوط الثاني. وتعادل لاسك 2-2 بتسديدة من يوهانس إيجشتين في الدقيقة 84 لكن سرعان ما احتسب الحكم ركلة جزاء ضد أصحاب الأرض سجل منها البديل ديلي آلي هدفا ليعيد التقدم لتوتنهام.

وبدا أن توتنهام حسم المباراة لصالحه قبل أن يستخلص كاراموكو الكرة عند حافة منطقة الجزاء ويطلق تسديدة رائعة حاول هارت التصدي لها لكنه لم ينجح. ومنح هذا الهدف نقطة التعادل للفريق النمساوي لكن توتنهام حصد ما يكفي ليتأهل إلى دور 32.