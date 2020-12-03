شكرا لقرائتكم خبر عن المرشح المحتمل لرئاسة برشلونة: أمتلك مفتاح بقاء ميسي في كامب نو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه المرشح المحتمل لرئاسة نادي برشلونة، خوان لابورتا، رسالة إلى أسطورة الفريق ليونيل ميسي، وعلق على ملف رحيل اللاعب. وأكد لابورتا رئيس برشلونة السابق في تصريحات لإذاعة "كاتالونيا راديو"، أنه يحتاج إلى "السلطة التي يتمتع بها رئيس برشلونة لتقديم مقترح جاد لميسي"، وذلك بناء على الوضع الاقتصادي للنادي الذي وصفه بـ"الحساس للغاية".

وقال، إن على ميسي أن يبقى ويستمع لمقترح الرئيس الجديد قبل أن يقرر الرحيل عن الفريق، وفي الوقت ذاته أكد أن البارسا لن ينته إذا قرر النجم الأرجنتيني الرحيل في نهاية المطاف.

وأقر المرشح الرئاسي للنادي أن التنافس مع عروض أخرى قوية لن يكون أمرا سهلا، ولكنه يرى أن الأمر لن يتعلق بالأمور المادية فقط وأن المقترح الجذاب هذا سيؤثر أيضا في الأمر الرياضي والشخصي.

وفي هذا السياق، أكد لابورتا أنه يمتلك مفتاح إقناع ميسي بالبقاء في كامب نو معقل برشلومة وهو علاقته الجيدة بالنجم الأرجنتيني. وقال لابورتا: "أنا وميسي كل منا يحب ويقدر ويحترم الآخر، وهو يعلم أنني أوفيت بكل ما قلته له.