جيرو يقترب من حصد جائزة الأفضل في التشامبيونزليج

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن اللاعبين الأربعة المرشحين لجائزة لاعب الجولة في دوري أبطال أوروبا، وهم، الفرنسي أوليفييه جيرو، مهاجم تشيلسي، الذي سجل 4 أهداف (سوبر هاتريك) في فوز فريقه على إشبيلية (4-0)، والتركي عرفان كان قهوجي، مهاجم إسطنبول باشاك شهير، والذي سجل 3 أهداف (هاتريك) في خسارة فريقه أمام لايبزيج (4-3)، والبلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان، والذي سجل هدفين في فوز النيراتزوي على بوروسيا مونشنجلادباخ (3-2)، و الألماني ميرجيم بيريشا، مهاجم ريد بول سالزبورج، والذي سجل هدفين في فوز فريقه على لوكوموتيف موسكو (3-2). الوضع في مصر

اصابات 116,724

تعافي 102,949

وفيات 6,694

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