شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصابته بكسر في الجمجة.. خيمينيز يقترب من مغادرة المستشفى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال طبيب وولفرهامبتون، إن المهاجم راؤول خيمنيز يتعافى بشكل ممتاز بعد خضوعه لجراحة لعلاج الكسر الذي تعرض له في الجمجمة، وربما يترك المستشفى الأسبوع المقبل.

وأصيب المهاجم المكسيكي البالغ عمره 29 عاما، بعد التحام هوائي مع دافيد لويز مدافع آرسنال بستاد الإمارات يوم الأحد. وبعد العلاج لفترة طويلة على أرض الملعب خرج على محفة وتم نقله إلى المستشفى.

وقال مات بيري طبيب ولفرهامبتون نحن سعداء بتقارير الأطباء، يتعافى بشكل ممتاز، ربما يكون مستعدا للخروج من المستشفى بداية الأسبوع المقبل. وأضاف: بعد أي إصابة بهذا التعقيد تصبح المواعيد غير محددة لكن نستطيع القول إن أكثر ما يحتاجه راؤول ببساطة هو المساحة الشخصية والراحة والهدوء.