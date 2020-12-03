مورينيو: الاداء كان متواضعاً امام لاسك النمساوي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 ديسمبر 2020

أكد المدرب البرتغالي لنادي ​توتنهام​ ​جوزيه مورينيو​ ان فريقه قدم اداءً متواضعاً أمام لاسك النمساوي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات لمسابقة ​الدوري الأوروبي​.



وخلال تصريحات له، قال السبيشل وان: "لم نقدم مستوى جيد، النتيجة كانت أفضل من المستوى، وقدمنا شوط ثاني أفضل من الشوط الأول".

واضاف: "تأهلنا، ولا توجد علينا ضغوطات في المباراة الأخيرة، ولكن علينا الفوز بها، وأنا أؤمن بأننا سننجح في ذلك".

وعن هاري كاين، اختتم: "أعتقد أنه سيكون جاهزا، ولكنني لست متأكد، يتلقى العلاج، ويمكنني التظاهر بأنه يعاني من مشاكل، ولكنه ليس كذلك، وأعتقد بأنه سيشارك أمام آرسنال".