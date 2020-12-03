بايل يزور الشباك اوروبياً برفقة توتنهام مرة جديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 ديسمبر 2020

تمكن اللاعب الدولي الويلزي لنادي ​توتنهام​ الانكليزي ​غاريث بايل​ من العودة الى التهديف بقميص السبيرز خارج الديار في البطولات الأوروبية بعد أكثر من 10 سنوات.



وكان بايل قد سجل هدف التعادل لفريقه من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي مع لاسك لينز النمساوي بنتيجة 3 - 3، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بالدوري الأوروبي.

واعلنت شبكة أوبتا للإحصائيات، إنه باستثناء مباريات الأدوار التمهيدية، يعد ذلك هو أول هدف لـ غاريث بايل خارج أرضه برفقة توتنهام في المسابقات الأوروبية، منذ أن سجل هاتريك في شباك إنتر ميلانو في دوري أبطال أوروبا على ملعب سان سيرو في عام 2010.