عودة كرة القدم الى ارمينيا واذربيجان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 ديسمبر 2020

سمح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بإقامة المباريات مرة جديدة في أرمينيا وأذربيجان بعد اتفاق بين الطرفين.



وأعلن اليويفا خلال اجتماع المجلس عبر الفيديو عن قراره بإنهاء الحظر المفروض منذ 20 تشرين الاول الماضي أنه بتوقيع اتفاقية وقف إطلاق النار وبوضع جميع الظروف الحالية في الاعتبار أصبحت جميع الشروط مستوفاه الآن لإقامة مباريات في كلا البلدين.

وجاء قرار يويفا هذا بعد نقل مباراة من التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي واثنتين أخريين بدوري الأمم الأوروبية إلى ملاعب محايدة بسبب الاحداث الامنية التي حدثت بين البلدين.