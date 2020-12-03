لوشيسكو: سعيد بما حققناه امام الفتح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 ديسمبر 2020

كشف المدرب الروماني لنادي ​الهلال​ ​رازفان لوشيسكو​ عن سعادته بفوز فريقه على ​الفتح​ بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات المرحلة السادسة من ​دوري كأس الأمير محمد بن سلمان​.



وخلال تصريحات له، قال لوشيسكو: "كنا متوقعين أداء الفتح وهو أحد الفرق الأكثر تنظيما وجاهزية والضغط العالي، ودائما يسبب المشاكل، لكن اليوم نجحنا في تسيير المباراة كما أردنا، وهدف عمر خربين منحنا الأريحية".

وأضاف: "الثقة يجب أن تعم جميع اللاعبين حتى يتسنى لهم تقديم الأفضل ويحققوا ما هو مطلوب منهم داخل الملعب، ونستهدف دائما التطوير والأفضل مباراة تلو الأخرى، وهذا يتطلب الكثير من العمل والإرادة".