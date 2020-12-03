مانشيني: مواجهة اسبانيا ستكون رائعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 ديسمبر 2020

اشار مدرب منتخب ​ايطاليا​ ​روبرتو مانشيني​ الى ان مواجهة ​إسبانيا​ في نصف نهائي ​دوري الأمم الأوروبية​، ستكون ممتعة للغاية.



وأجريت قرعة نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية وأسفرت عن مواجهة بين إيطاليا وإسبانيا والأخرى بين بلجيكا وفرنسا.

وصرح مانشيني قائلاً: "ستكون مرحلة نهائية جميلة، لأنهم يمثلون أفضل أربعة فرق في أوروبا، وستكون بالتأكيد ممتعة".

وعن سيرجيو راموس، قال: "أنا لست رئيس ريال مدريد، لكن سيرجيو راموس هو أحد أقوى المدافعين في العالم، لديه كاريزما وخبرة، إنه بالتأكيد أهم لاعب في ريال مدريد وإسبانيا".

واختتم: "إسبانيا تشبهنا إلى حد ما، لقد غيرت اللاعبين وهي فريق قوي وتقني للغاية، ولهم لاعبون يعرفون كيف يلعبون، ستكون مباراة رائعة".