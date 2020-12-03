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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مانشيني: مواجهة اسبانيا ستكون رائعة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 ديسمبر 2020
اشار مدرب منتخب ايطاليا روبرتو مانشيني الى ان مواجهة إسبانيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، ستكون ممتعة للغاية.
وأجريت قرعة نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية وأسفرت عن مواجهة بين إيطاليا وإسبانيا والأخرى بين بلجيكا وفرنسا.
وصرح مانشيني قائلاً: "ستكون مرحلة نهائية جميلة، لأنهم يمثلون أفضل أربعة فرق في أوروبا، وستكون بالتأكيد ممتعة".
وعن سيرجيو راموس، قال: "أنا لست رئيس ريال مدريد، لكن سيرجيو راموس هو أحد أقوى المدافعين في العالم، لديه كاريزما وخبرة، إنه بالتأكيد أهم لاعب في ريال مدريد وإسبانيا".
واختتم: "إسبانيا تشبهنا إلى حد ما، لقد غيرت اللاعبين وهي فريق قوي وتقني للغاية، ولهم لاعبون يعرفون كيف يلعبون، ستكون مباراة رائعة".
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