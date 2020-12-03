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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أخبار سارة لريال مدريد عن كارفخال وراموس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 ديسمبر 2020
عاد المدافعان داني كارفاخال وسيرجيو راموس إلى التدريبات من جديد ولكنهما تدربا بشكل منفرد ولم ينضما للتدريبات الجماعية في ظل عدم تعافيهما من الإصابة بنسبة 100% وذلك قبل مباراة إشبيلية في الليغا.
ورغم تدرّب كل من كارفاخال وراموس ولكنهما لن يكونا قادران على التواجد في مواجهة إشبيلية.
الثنائي يعلمان أنهما سيكونان جاهزان للمباراة المهمة ضد بوروسيا مونشنغلادباخ في الجولة الختامية من مسابقة دوري أبطال أوروبا الا ان راموس يمكن ان يخوض بضع دقائق امام اشبيلية لكن كارفخال ما زال بحاجة للوقت.
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