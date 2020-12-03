أخبار سارة لريال مدريد عن كارفخال وراموس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 ديسمبر 2020

عاد المدافعان داني كارفاخال وسيرجيو ​راموس​ إلى التدريبات من جديد ولكنهما تدربا بشكل منفرد ولم ينضما للتدريبات الجماعية في ظل عدم تعافيهما من الإصابة بنسبة 100% وذلك قبل مباراة إشبيلية في الليغا.



ورغم تدرّب كل من كارفاخال وراموس ولكنهما لن يكونا قادران على التواجد في مواجهة إشبيلية.

الثنائي يعلمان أنهما سيكونان جاهزان للمباراة المهمة ضد بوروسيا مونشنغلادباخ في الجولة الختامية من مسابقة دوري أبطال أوروبا الا ان راموس يمكن ان يخوض بضع دقائق امام اشبيلية لكن ​كارفخال​ ما زال بحاجة للوقت.