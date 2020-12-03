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أخبار سارة لريال مدريد عن كارفخال وراموس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 ديسمبر 2020

عاد المدافعان داني كارفاخال وسيرجيو ​راموس​ إلى التدريبات من جديد ولكنهما تدربا بشكل منفرد ولم ينضما للتدريبات الجماعية في ظل عدم تعافيهما من الإصابة بنسبة 100% وذلك قبل مباراة إشبيلية في الليغا.

ورغم تدرّب كل من كارفاخال وراموس ولكنهما لن يكونا قادران على التواجد في مواجهة إشبيلية.

الثنائي يعلمان أنهما سيكونان جاهزان للمباراة المهمة ضد بوروسيا مونشنغلادباخ في الجولة الختامية من مسابقة الا ان راموس يمكن ان يخوض بضع دقائق امام اشبيلية لكن ​كارفخال​ ما زال بحاجة للوقت.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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