شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ديفيز يعود لتدريبات بايرن ميونيخ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 ديسمبر 2020 استعاد نادي ​بايرن ميونيخ​ الالماني لاعبه الكندي ألفونسو ديفيز بعد تعافيه من الإصابة في أربطة الكاحل منذ تشرين أول الماضي.

وأكمل ديفيز حصة تدريبية لمدة 90 دقيقة مع زملائه في الفريق. بايرن ميونيخ عانى في الفترة الاخيرة من الاصابات وخصوصا في الخط الدفاعي فمع اصابة ديفيز كان هناك اصابة جوشوا ​كيميتش​ في لقاء السوبر امام بوروسيا دروتموند وغيابه منذ فترة الا ان بطل اوروبا استطاع الحفاظ على مستواه وانهى لقاءه امام اتلتيكو مدريد في دوري الابطال بالتعادل 1 - 1.

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